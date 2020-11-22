Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Masterchef Türkiye'nin başarılı yarışmacısı Uğur Yılmaz Deniz, sosyal medyada Aziz Yıldırım ve Ali Koç hakkında yaptığı hakaret içerikli paylaşımlar nedeniyle tepki çekmişti. TV8'de yayınlanan programın yarışmacısı Uğur Yılmaz Deniz'in Masterchef'le ilişiği kesildi.

ACUN, SOSYAL MEDYADAN AÇIKLADI

Acun Ilıcalı sosyal medyadan yaptığı açıklamasında, "Uğur Yılmaz Deniz isimli yarışmacının sosyal medyada kullandığı terbiye sınırlarını aşan paylaşımları nedeniyle Masterchef yarışmasıyla ilişiği kesilmiştir" dedi.

Acun Ilıcalı'nın tweeti şöyle:

MASTERCHEF UĞUR YILMAZ DENİZ KİMDİR?

Uğur Yılmaz Deniz 26 yaşındadır. Uğur Yılmaz, ilk iş tecrübesini küçük bir restoranda yaşadı. Uğur Yılmaz Deniz, çalıştığı yerden ayrılıp Bodrum'da çalışmaya başladı. Orada yedi İtalyan şef ile birlikte çalışma şansını yakaladığını ifade eden Uğur Yılmaz Deniz, iş hayatına cruise gemisi olan Mein Schiff 2'de devam etti.