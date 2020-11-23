Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kızılgök tarafından açılan boşanma davası ile 6 yıllık evlilikleri tek celsede bitti. 2 yaşında kızları bulunan çift anlaşmalı olarak boşanırken, mahkemenin çocuğun velayetini anneye verdiği öğrenildi.