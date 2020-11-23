Kızılgök tarafından açılan boşanma davası ile 6 yıllık evlilikleri tek celsede bitti. 2 yaşında kızları bulunan çift anlaşmalı olarak boşanırken, mahkemenin çocuğun velayetini anneye verdiği öğrenildi.
Oyuncu Esra Ruşan ile Fatih Kızılgök boşandı
23.11.2020 - 11:13 | Son Güncelleme: 23.11.2020 - 11:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
“Vatanım Sensin” dizisinin ardından “Masumlar Apartmanı’nın Esra’sı olarak adını duyuran oyuncu Esra Ruşan ile film yönetmeni olan eşi Fatih Kızılgök evliliklerini sonlandırdı.
Etiketler : Esra Ruşan,Fatih Kızılgök,
748379 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/748379.aspx
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