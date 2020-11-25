Sosyal medya hesabı Instagram’dan katıldığı canlı yayında süreci aktaran Ünal “İğne yapmayı öğrendim. Kan sulandırıcı bu sürecin olmazsa olmazı. Her gün sabah ve akşam, karnımdan iğne yaptım" dedi.
Etkileri devam ediyor
Virüsü tam olarak atlattığını vurgulayan Ünal “Testim pozitiften negatife döndü. Ama o geçirdiğim 20 günlük sürecin ve vücudumun atlattığı virüsün bende bıraktığı etkiler var. Akciğerim eski haline dönmedi. Bir süreç bu beklemem gerekiyormuş, enerjim yüksek ama gücüm eski halimde değil. Spor yaptığım zamanlar bunu hissediyorum” ifadesinde bulundu. Öte yandan Ünal hastalığın kendisine yurt dışından gelen arkadaşından bulaştığını aktardı.
Koronavirüsü atlatan Irmak Ünal: “Akciğerlerim eski haline dönmedi”
25.11.2020 - 16:55 | Son Güncelleme: 25.11.2020 - 16:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Oyuncu Irmak Ünal, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını duyurmuştu. Hastaneye kaldırılan 43 yaşındaki Ünal, tedavi sürecinin ardından virüsü yendi.
Sosyal medya hesabı Instagram’dan katıldığı canlı yayında süreci aktaran Ünal “İğne yapmayı öğrendim. Kan sulandırıcı bu sürecin olmazsa olmazı. Her gün sabah ve akşam, karnımdan iğne yaptım" dedi.
Etiketler : Koronavirüs,
748912 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/748912.aspx
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