Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal medya hesabı Instagram’dan katıldığı canlı yayında süreci aktaran Ünal “İğne yapmayı öğrendim. Kan sulandırıcı bu sürecin olmazsa olmazı. Her gün sabah ve akşam, karnımdan iğne yaptım" dedi.

Etkileri devam ediyor

Virüsü tam olarak atlattığını vurgulayan Ünal “Testim pozitiften negatife döndü. Ama o geçirdiğim 20 günlük sürecin ve vücudumun atlattığı virüsün bende bıraktığı etkiler var. Akciğerim eski haline dönmedi. Bir süreç bu beklemem gerekiyormuş, enerjim yüksek ama gücüm eski halimde değil. Spor yaptığım zamanlar bunu hissediyorum” ifadesinde bulundu. Öte yandan Ünal hastalığın kendisine yurt dışından gelen arkadaşından bulaştığını aktardı.