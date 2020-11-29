Virüsü yendiğini açıklayan Tuna, "Çok şükür hafif atlattım" dedi. Hastalığın kardeşinden geçtiğini dile getiren 55 yaşındaki Tuna “Koronayı atlattım. Herkes yazıyor. Ben yazsam ne olacak kimseye duyurmadım. 25 gün evde oturdum. Kendimi iyice izole ettim. İlaç kullanmadım, çok şükür hafif atlattım." şeklinde konuştu.
Derya Tuna, koronavirüsü yendi
29.11.2020 - 12:11 | Son Güncelleme: 29.11.2020 - 12:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İbrahim Tatlıses'in eski eşi, İdo Tatlıses'in annesi Derya Tuna, daha önce koronavirüse yakalandığını söyledi.
Etiketler : Derya Tuna,koronavirüs,
749753 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/749753.aspx
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