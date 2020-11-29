Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Virüsü yendiğini açıklayan Tuna, "Çok şükür hafif atlattım" dedi. Hastalığın kardeşinden geçtiğini dile getiren 55 yaşındaki Tuna “Koronayı atlattım. Herkes yazıyor. Ben yazsam ne olacak kimseye duyurmadım. 25 gün evde oturdum. Kendimi iyice izole ettim. İlaç kullanmadım, çok şükür hafif atlattım." şeklinde konuştu.