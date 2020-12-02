Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aydoğan Tayfur, amcasının meşhur 'Ben de Özledim' şarkısının söz ve müziğinin kendisine ait olduğunu iddia etti. Amcası Ferdi Tayfur'un 'fikir ve emek hırsızlığı' yaparak eserine el koyduğunu ileri süren Tayfur “‘Amcam her şeyi yap, ama müzikle karşıma çıkma’ dedi” ifadelerini kullandı. Öte yandan yeğen Tayfur, benzer iddiaları üç yıl önce de ortaya atmıştı.