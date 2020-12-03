Erbulak, TV8’de Binnur Kaya'nın başrolünde yer aldığı sevilen dizi Kırmızı Oda’nın 14. bölüm itibari ile oyuncu kadrosuna dahil olacak. Burcu Biricik'in Boncuk karakterini üstlendiği dizide Berna rolünü ise deneyimli oyuncu Erbulak oynayacak.