Erbulak, TV8’de Binnur Kaya'nın başrolünde yer aldığı sevilen dizi Kırmızı Oda’nın 14. bölüm itibari ile oyuncu kadrosuna dahil olacak. Burcu Biricik'in Boncuk karakterini üstlendiği dizide Berna rolünü ise deneyimli oyuncu Erbulak oynayacak.
Sevinç Erbulak, Kırmızı Oda ile ekranlara dönüyor
03.12.2020 - 15:37 | Son Güncelleme: 03.12.2020 - 15:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
90'lı yılların unutulmaz yapımı Süper Baba ile hafızalara kazınan oyunculardan Sevinç Erbulak ekranlara dönüyor.
Etiketler : Sevinç Erbulak,
750743 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/750743.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER