Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sözcü gazetesinin köşe yazarı Deniz Zeyrek de yazısında Acun Ilıcalı’yı ve Masterchef programını hedef alarak “Uğur Yılmaz Deniz, aradan geçen 8-10 yıl boyunca büyümüş, olgunlaşmış o küfürbaz profilinden uzaklaşmış görünse de geçmişteki ağır mesajları nedeniyle yarışmadan diskalifiye edilebilirdi. Edilmeliydi ve edildi de… Ancak ilgili şirket, olay ortaya çıktıktan sonra yarışmacıyla anında yolları ayırıp yoluna devam edebilecekken, bir hafta boyunca Uğur Yılmaz Deniz’i yarıştırmaya devam etti..

Bununla da yetinmedi, yollarını olay ortaya çıktıktan 10 gün sonra eleme gününde canlı yayında ayırma yolunu seçti” ifadelerine yer verdi.

Yazısında tanıtım ücretlerine de değinen Zeyrek cümlelerini şöyle sürdürdü : “Yarışmayı Adana’da Bursa’da çekmek için astronomik rakamlar almasını kastediyorum ve işi Adana’da ayrı, Bursa’da ayrı tarifeyle yapmasını… Yani şehri tanıtım ücreti olarak Adana’daki CHP’li belediyelerden 340 bin TL alırken, kanalın merkezinin bulunduğu İstanbul’a yakın, lojistiği daha uygun olan Bursa’daki AK Partili belediyeden 600 bin TL almasını…”

ACUN ILICALI “HUKUKİ HAKLARIMIZI SONUNA KADAR KULLANACAĞIZ”

Bu yazı üzerine Acun Ilıcalı sosyal medya üzerinden iddialara yanıt verdi.



Ilıcalı Twitter hesabından:

-“Diskalifiyeden sonra 10 gün daha çekim yaptınız. YALAN! Canlı yayında elediniz. YALAN! MasterChef Türkiye çekimler gerçekleştikten birkaç gün sonra izleyiciyle buluşuyor, canlı yayınlanan bir program değil, izleyicimiz de bunu bilir. Diskalifiyeyi reyting malzemesi yaptınız. YALAN! Yayında gerçekleşen diskalifiye anını reyting malzemesi yapmadık, aksine yayında kendini ifade edip kalıcı hasar görmemesini sağladık. Uğur bu yaklaşımımızın farkında ve bizzat bana teşekkür etti. Belediyeler arasında parti ayrımı yapıyorsunuz, farklı ücretler alıyorsunuz. İFTİRA! Hiçbir zaman belediye ayrımı yapmadık ve yapmayız. Bir yazıya 3 yalan ve 1 iftara sığdırabilmek gerçekten büyük başarı, tebrikler. Tabii inandırabilirsen... Hukuki haklarımızı sonuna kadar kullanacağız. Siz kininizi kusmaya devam edin, biz çalışmaya devam edeceğiz. İzleyicilerimize de belirtmek isterim ki, bir genç eskiden yaptığı hataları nedeniyle toplumdan linç yemek üzereyken onun hayatı boyunca yaşayacağı mağduriyeti engelledik.” Şeklinde konuştu.

Son olarak köşe yazarı Deniz Seyrek’i etiketleyen Ilıcalı “Bunu sağlamak yaşadığımız iftira kampanyasına değer. Sevgiler…” diyerek açıklamasını sonlandırdı.