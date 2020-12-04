Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yıllar önce Survivor'a katılarak adını geniş kitlelere duyuran Merve Aydın, kasım ayının son günlerinde ilk bebeği Mehmet Barlas'ı kucağına aldı. Hamilelik sürecini ve doğumdan sonraki günleri evinde geçiren Aydın'ın önce eşi sonra da kendisi koronavirüse yakalandı.

"BOĞAZLARIM AĞRIMAYA BAŞLADI VE HALSİZ DÜŞTÜM"

Her anını paylaştığı Instagram hesabından açıklama yapan ünlü isim şunları söyledi:

"Biz çok dikkatliydik maskesiz ve dezenfektansız dışarı çıkmıyorduk. Ya hastaneden ya da eşim bebeğin kimliğini çıkartmaya gitmişti oradan kapmıştır. İlk eşimde çıktı o kendini izole etti sonra benim boğazlarım ağrımaya başladı ve halsiz düştüm. Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere herkes çok iyi çalışıyor. Bize gelip test yaptılar. Sabaha karşı bebeği emzirirken test sonucumu pozitif görünce kendimi çok kötü hissettim.

"İLAÇ KULLANAMADIĞIM İÇİN C VİTAMİNİ TÜKETİYORUM"

Çok şükür iyiyiz. Kayınvalidem ve kayınpederim de çok şükür iyi. Hepimizde kırgınlık var sadece. Ben lohusa olduğum için ilaç kullanamadığımdan ondan bol bol C vitamini tüketiyorum."

"NE OLUR DUYARSIZ OLMAYIN"

İnsanların salgın döneminde sorumsuz davrandığını söyleyen Merve Aydın, "Haberleri izliyorum ve bazı insanlar çok sorumsuz davranıyor. Lütfen duyarsız olmayın. İşiniz yoksa dışarı çıkmayın. Ne olur yapmayın ve kendinizi düşünün. Artık yaş fark etmiyor. Genç, yaşlı artık herkes ölebiliyor. Ben çift maske takıp bebeğimi emziriyorum ve olabildiğince temas etmeden ona bakıyorum" ifadelerini kullandı.