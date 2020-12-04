Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlk defa kendi markasının yüzü olan Sayan, "Yıllardır programlarımda kapanışı 'Sizi kokulu kokulu öpüyorum' diye yapıyordum. Hayalimdi sizleri mis gibi öperek sarılmak. Şimdi kolonyalarımla size sarılıp kokulu kokulu öpüyorum" açıklamasında bulundu. Sayan’ın "Sadece kolonya olma özelliği dışında parfüm ve dezenfektan. Seda Kolonyaları ile herkes koronavirüsten korunacak hem de mis gibi kokacak" şeklindeki yorumu ise şaşırttı. Eyüp Sabri Tuncer'le işbirliği yaparak beş farklı kokuyu satışa çıkaran Sayan, herkes alabilsin diye fiyatların 49.50 TL olacağını belirtti.