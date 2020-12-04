İlk defa kendi markasının yüzü olan Sayan, "Yıllardır programlarımda kapanışı 'Sizi kokulu kokulu öpüyorum' diye yapıyordum. Hayalimdi sizleri mis gibi öperek sarılmak. Şimdi kolonyalarımla size sarılıp kokulu kokulu öpüyorum" açıklamasında bulundu. Sayan’ın "Sadece kolonya olma özelliği dışında parfüm ve dezenfektan. Seda Kolonyaları ile herkes koronavirüsten korunacak hem de mis gibi kokacak" şeklindeki yorumu ise şaşırttı. Eyüp Sabri Tuncer'le işbirliği yaparak beş farklı kokuyu satışa çıkaran Sayan, herkes alabilsin diye fiyatların 49.50 TL olacağını belirtti.
Seda Sayan, kendi adını taşıyan kolonya ile ticarete atılıyor
04.12.2020 - 14:40 | Son Güncelleme: 04.12.2020 - 14:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ünlü şarkıcı Seda Sayan, kendi adını taşıyan ‘Parfümlü Kolonya’ serisini piyasaya çıkardı.
Etiketler : Seda Sayan,
750941 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/750941.aspx
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