Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ancak Türkiye'de 56 saat uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı başlar başlamaz Blu TV'nin sunucuları yoğunluğa dayanamayarak çöktü.

Hafta sonuna özel yüzlerce yerli ve yabancı dizi ve filmi ücretsiz izlemek için siteye girmek isteyenler "üzgünüz, şu anda hizmet veremiyoruz" mesajıyla karşılaştı. Blu TV'den yapılan açıklamada “Blu TV’ye gösterdiğiniz olağanüstü ilgiye çok teşekkür ederiz. Altyapımızda yoğunluktan kaynaklı yaşanan bir sorun nedeniyle geçici olarak problem yaşıyoruz. Fakat hiç endişeniz olmasın, ekiplerimiz sorunun çözümü için son sürat çalışıyor. Anlayışınız için teşekkür ederiz.” İfadelerine yer verilirken, Blu TV tag'inin Twitter'da trend topic listesine girdiği görüldü.