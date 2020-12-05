Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal medyada ise yarışmada ter dökecek isimlerle ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Son olarak futbol dünyasından Hasan Şaş'ın Survivor'da mücadele edeceği sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medya hesabı Instagram'dan konuyla ilgili açıklama yapan 44 yaşındaki Şaş "Hakkımda çıkan Survivor iddiaları yalandır. Lütfen itibar etmeyiniz" ifadelerini kullandı.