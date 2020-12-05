Sosyal medyada ise yarışmada ter dökecek isimlerle ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Son olarak futbol dünyasından Hasan Şaş'ın Survivor'da mücadele edeceği sosyal medyada gündem oldu.
Sosyal medya hesabı Instagram'dan konuyla ilgili açıklama yapan 44 yaşındaki Şaş "Hakkımda çıkan Survivor iddiaları yalandır. Lütfen itibar etmeyiniz" ifadelerini kullandı.
Hasan Şaş’tan Survivor açıklaması geldi
05.12.2020 - 12:35 | Son Güncelleme: 05.12.2020 - 12:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasının 2021 kadrosu birer birer belirlenmeye başladı.
Sosyal medyada ise yarışmada ter dökecek isimlerle ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Son olarak futbol dünyasından Hasan Şaş'ın Survivor'da mücadele edeceği sosyal medyada gündem oldu.
Etiketler : Hasan Şaş,
751142 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/751142.aspx
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