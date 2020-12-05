Perçin sosyal medyadan yaptığı açıklamada “Merhabalar, bütün dünyanın büyük bir disiplin içerisinde olduğu bu günlerde sizler, dostlarımız, seyircilerimiz bize Türkiye’ye çok güzel bir haber yolladınız. Aldığımız bu ödüller için ekibim ve kendim adına çok teşekkür ediyoruz. Bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Sevgi ve saygılarımızı yolluyoruz” ifadesinde bulundu. Koronavirüse de değinen Perçin “Lütfen maskelerinizi takmayı unutmayın. Sosyal mesafenize her zaman koruyun. Geçecek az kaldı” şeklinde konuştu.
Vahide Perçin’e Latin Amerika’dan gururlandıran ödül
05.12.2020 - 16:22 | Son Güncelleme: 05.12.2020 - 16:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Latin Amerika'nın Emmy Ödülleri olarak kabul edilen "Produ Awards 2020'de En İyi Yabancı Kadın Oyuncu Ödülü'nü ATV’nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Hünkâr rolünü oynayan Vahide Perçin aldı. Usta oyuncu bu ödülü alan ilk Türk kadın oyuncu oldu.
Kaynak: HABER MERKEZİ
Etiketler : Vahide Perçin,ödül,
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