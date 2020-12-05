Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Perçin sosyal medyadan yaptığı açıklamada “Merhabalar, bütün dünyanın büyük bir disiplin içerisinde olduğu bu günlerde sizler, dostlarımız, seyircilerimiz bize Türkiye’ye çok güzel bir haber yolladınız. Aldığımız bu ödüller için ekibim ve kendim adına çok teşekkür ediyoruz. Bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Sevgi ve saygılarımızı yolluyoruz” ifadesinde bulundu. Koronavirüse de değinen Perçin “Lütfen maskelerinizi takmayı unutmayın. Sosyal mesafenize her zaman koruyun. Geçecek az kaldı” şeklinde konuştu.