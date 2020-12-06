Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Savaşçı ve Kimse Bilmez dizilerinde rol alan başarılı oyuncu Zeynep Elçin, eski eşi Hüseyin Yiğit'in kendisine "Seni çürüteceğim. Sete gelip rezil edeceğim. Yüzüne kezzap atacağım" şeklinde tehdit mesajları gönderdiğini ifade ederek suç duyurusunda bulunmuştu. Mahkeme, 30 yaşındaki oyuncunun eski eşi Yiğit'e hakaret suçundan 3 bin lira adli para, tehdit suçundan ise 8 ay 10 gün hapis cezası verdi.