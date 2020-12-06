Savaşçı ve Kimse Bilmez dizilerinde rol alan başarılı oyuncu Zeynep Elçin, eski eşi Hüseyin Yiğit'in kendisine "Seni çürüteceğim. Sete gelip rezil edeceğim. Yüzüne kezzap atacağım" şeklinde tehdit mesajları gönderdiğini ifade ederek suç duyurusunda bulunmuştu. Mahkeme, 30 yaşındaki oyuncunun eski eşi Yiğit'e hakaret suçundan 3 bin lira adli para, tehdit suçundan ise 8 ay 10 gün hapis cezası verdi.
Oyuncu Zeynep Elçin’in eski eşine hapis cezası
06.12.2020 - 11:19 | Son Güncelleme: 06.12.2020 - 11:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Oyuncu Zeynep Elçin'in eski eşine 8 ay 10 gün hapis cezası verildi.
Etiketler : Zeynep Elçin,
751351 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/751351.aspx
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