Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Herkesin süper güç dediği Amerika’dan bahsediyorum” diyen Midyat “Herkes sokaklarda, kuaförler, restoranlar açık, herkes dip dibe. Havalimanında bile ateş dahi ölçülmedi. Bizde AVM’de, kafelerde ölçülüyor. Söyleyeceğim şey belki kimilerinin beni linç etmesini sağlayacaktır. Söylemek istediğim şu ki hakikaten insan içindeyken fark edemiyor. Bir yıldır memlekette herkes birbirini delice eleştiriyor. Fakat şunu net olarak söyleyeyim ki herkesin süper güç dediği Amerika’da gördüklerimden sonra memleketin kıymetini insan çok daha fazla fark ediyor. Bu bir düşünce değil gözlem ve tespittir” dedi.

“EMEK VE ÇABA TAKDİRE ŞAYAN”

Koronavirüsle mücadele konusuna dikkat çeken Midyat “Bu konuda memleketteki bütün sağlık çalışanları, hekimleri, emekçileri, sağlık bakanlığını, hükümeti, cumhurbaşkanımızın gösterdiği hassasiyet, emek, çaba ve gerçekten teşekküre ve takdire şayan. Umarım takdir etmeyi de öğreneceğimiz günlerde tekrar buluşuruz” açıklamasında bulundu.