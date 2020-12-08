Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'nin 116. yeni bölümünde kaptanlık heyecanı yaşandı. 10 adet çöp şişi yaparak son kez kaptan olmak isteyen yarışmacılardan Eray, Sefa ve Emir sona kalan en iyi 3 yarışmacı olurken kaptanlık oyununu Sefa kazandı. Yarışmaya dahil olduğu gündem bu yana kaptan olmak için mücadele eden Sefa, ilk kez mavi takım kaptanı seçildi.

YENİ TAKIMLAR SEÇİLDİ

MasterChef'in son kaptanı olan Sefa, kırmızı takımın kaptanı olarak da Emir'i seçti. Böylece Emir, sezonun en çok kaptanlık yapan yarışmacısı oldu. Yeni haftanın takımlarında ise mavi takım Sefa, Barbaros ve Serhat'tan oluşurken kırmızı takımda da Emir, Özgül ve Eray yer aldı.