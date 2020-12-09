Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Organların bulunması ile bugün ameliyata alınacak olan Taşıyan sosyal medya hesabı olan Twitter’dan sevenlerinden dua istedi. 47 yaşındaki şarkıcı “Sevgili gönül dostlarım. 9 Aralık 2020 Çarşamba günü ameliyata gireceğim. Dualarınızı eksik etmeyin yeniden görüşmek dileğiyle. Hakan Taşıyan" ifadelerini kullandı.

“SEVENLERİNE KAVUŞACAK”

Taşıyan’ın menajeri Hakan Yılmaz ise “Bugün morali daha iyiydi. O da hazır artık. Bu sürecin içerisinde olduğunun bilincinde. Dolayısıyla inşallah Allah nasip ederse yine bu hastaneden çıkarken sizlerle birlikte olacağız. İnşallah sağlığına kavuşup ayaklarının üzerinde bu hastaneden ayrılacağız. Sevenlerine kavuşacak, konserleri, organizasyonları olacak Allah nasip ederse. Dokunun tuttuğu konusunda söylemler var” açıklamasında bulundu.