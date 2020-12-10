Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hayatını kaybeden arkadaşına ithafen ‘Gülen gözlerini hiç unutmayacağım’ diyen Ilıcalı, Bozkurt ile çekilmiş fotoğrafının altına şu notu düştü:

“İyilik delisi, güzel kalpli, benim sevgili dostum. Paylaştığımız güzellikleri, bana olan desteğini, gülen gözlerini hiç unutmayacağım. Hayatımda çok az insan için herkesin bu kadar güzel konuştuğunu duydum. O kadar güzel bir sevgi dağı bıraktın ki arkanda eminim karşılığını göreceksin. Sen benim gerçek dostumsun ve hep kalbimde yaşayacaksın.”

Ilıcalı'nın paylaşımına birçok ünlü isim de yorum yazarak taziye dileklerini iletti.