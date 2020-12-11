Çoklu organ yetmezliği sebebiyle yaklaşık iki aydır hastanede tedavi altında olan 47 yaşındaki Hakan Taşıyan’a kız kardeşinden böbrek ve oğlundan karaciğer nakli yapılacak. Nakil ameliyatı için ise doktorların tarih vermesinin beklendiği ve sanatçının sağlık durumunun şu anda stabil olduğu öğrenildi.
Organ nakli bekleyen Hakan Taşıyan'a kardeşi böbrek, oğlu ciğer verecek
11.12.2020 - 11:19 | Son Güncelleme: 11.12.2020 - 11:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Arabesk müziğin ünlü isimlerinden Hakan Taşıyan, karaciğer ve böbrek nakli için ameliyat masasına yatmaya hazırlanıyor.
Etiketler : hakan tasıyan,
752472 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/752472.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER