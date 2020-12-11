Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çoklu organ yetmezliği sebebiyle yaklaşık iki aydır hastanede tedavi altında olan 47 yaşındaki Hakan Taşıyan’a kız kardeşinden böbrek ve oğlundan karaciğer nakli yapılacak. Nakil ameliyatı için ise doktorların tarih vermesinin beklendiği ve sanatçının sağlık durumunun şu anda stabil olduğu öğrenildi.