Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal medyadan takipçilerinin sorularını cevaplayan El Roman "İki hafta karantinadaydım. Korona oldum, testim negatif çıkmasına rağmen yaklaşık bir hafta çok kötüydüm. İki hafta geçmesine rağmen hala toparlanamadım. Şimdi çok şükür yine biraz iyiyim ama gerçekten anlattıkları kadar kötüydü” ifadelerini kullandı.