Sosyal medyadan takipçilerinin sorularını cevaplayan El Roman "İki hafta karantinadaydım. Korona oldum, testim negatif çıkmasına rağmen yaklaşık bir hafta çok kötüydüm. İki hafta geçmesine rağmen hala toparlanamadım. Şimdi çok şükür yine biraz iyiyim ama gerçekten anlattıkları kadar kötüydü” ifadelerini kullandı.
Su El Roman: Koronavirüs anlattıkları kadar kötüydü
12.12.2020 - 15:13 | Son Güncelleme: 12.12.2020 - 15:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rafet El Roman'ın kendisi gibi şarkıcı olan 22 yaşındaki kızı Su El Roman geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını söyledi.
Etiketler : Su El Roman,
752741 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/752741.aspx
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