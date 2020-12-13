Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sanat hayatına tam 28 albüm sığdıran ünlü sanatçı vefatından yıllar sonra bir başarıyı göğüsledi. Özbeğen’in geçmiş yıllara ait konser görüntülerinin internette gençler tarafından çok sevildiğini gören Yaşar Plakçılık, Özbeğen’in konser kaydını ‘long play’ formatında yayınladı. Firma “Long play satışları yılda 2 bin adeti geçmezken, ‘Ferdi Özbeğen 20. Sanat Yılı Long Play’ çıktığı ilk gün 2 bin adet satıldı. Diyebiliriz ki bugünkü ilgi ve sevgi, sanatçımızın hayat süresi içinde görmüş olduğundan daha büyük” açıklamasında bulundu.