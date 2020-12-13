Oyuncu için kostümün önemine dikkat çeken 81 yaşındaki İnkaya “Üvey Baba’da 4 sene evden sete kendim taşıdım kostümümü. O bir kaybolsa bitmiştim. Evde, elde yıkanıyordu hepsi. Şimdi ise oyuncuya kostümü çoraplarına kadar geliyor. Giyiyor, sonra yere atıp gidiyor" ifadelerini kullandı.
Öte yandan başarılı oyuncu tiyatro oyununda rol almak istediğini de dile getirdi.
Üvey Baba’ o kostüme tam dört yıl gözü gibi bakmış
13.12.2020 - 17:15 | Son Güncelleme: 13.12.2020 - 17:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Usta oyuncu Şemsi İnkaya, Hülya Koçyiğit’in sunduğu ‘Film Gibi Hayatlar' programına konuk oldu. Üvey Baba dizisiyle hafızalara kazınan başarılı oyuncu o dönemde setlerde yaşanan zorluklara da değindi.
Oyuncu için kostümün önemine dikkat çeken 81 yaşındaki İnkaya “Üvey Baba’da 4 sene evden sete kendim taşıdım kostümümü. O bir kaybolsa bitmiştim. Evde, elde yıkanıyordu hepsi. Şimdi ise oyuncuya kostümü çoraplarına kadar geliyor. Giyiyor, sonra yere atıp gidiyor" ifadelerini kullandı.
Kaynak: HABER MERKEZİ
Etiketler : Şemsi İnkaya,
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