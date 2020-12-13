Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oyuncu için kostümün önemine dikkat çeken 81 yaşındaki İnkaya “Üvey Baba’da 4 sene evden sete kendim taşıdım kostümümü. O bir kaybolsa bitmiştim. Evde, elde yıkanıyordu hepsi. Şimdi ise oyuncuya kostümü çoraplarına kadar geliyor. Giyiyor, sonra yere atıp gidiyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan başarılı oyuncu tiyatro oyununda rol almak istediğini de dile getirdi.