Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ölümünün ardından baba bir anne ayrı iki çocuğu arasında 7 yıldır yaşanan miras kavgası ise devam ediyor. Ay, vasiyetinde tüm mirasını oğlu Can’a bırakmış, kızı Sanem Dolun’a ise hiç bir şey bırakmamıştı.

TÜM MALLARIN YARISI ARTIK KIZININ

Kardeşlerin miras çekişmesinde önemli bir gelişme yaşandı. Sanem Dolun’un açtığı dava sonucunda İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi, Ay hayattayken oğlu Can’a devrettiği evin tapusunu iptal etti. Ticaret Mahkemesi ise, Can Ay’a geçen yüzde 49’lik şirket hissesinin devrini geçersiz saydı.

Dava sonunda mirasın iki kardeşe de eşit bölüştürülmesine karar verildi.