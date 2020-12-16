Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü oyuncu Tandoğan, kayınpederinin cenaze töreninde ailesiyle beraber koronavirüse yakalandıklarını yine sosyal medya hesabından açıkladı. Cenaze sırasında tüm ailenin virüsü kaptığını bildiren Tandoğan, sağlığına çok dikkat eden spor yapan 40 yaşındaki eşi Cahit Tan Yeşilada’nın ise hastalığı hastanede yatarak çok ağır atlattığına dikkat çekti.

“MASKESİZ DURMAYIN”

Sosyal medya hesabından süreci anlatarak, hastalık konusunda herkesi tedbirli olmaya çağıran 41 yaşındaki oyuncu “2 Aralık’tan beri Covid-19 tedavisi görüyorum. Eşim de yakalandı ve 13 gün hastanede kaldı. Çok zor geçirdi.

Ben 5 gün hastanede kaldım. Annem de korona oldu ancak bize göre daha hafif geçirdi. Kayınpederimin cenazesi sırasında yakalandığımızı düşünüyorum. Aileden birkaç kişi daha yakalandı. Çok dikkat ettik ve evde sadece 6-7 kişiydik. Kimseyi kabul etmedik ancak maalesef yakalandık. Maskesiz asla ve asla en yakınlarınızın bile yanında durmayın” ifadelerine yer verdi.