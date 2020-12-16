Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Show TV'de yayınlanan ekranların sevilen dizisi Çukur'un setinde yaşananlar vatandaşın tepkisine sebep oldu. Birçok figüran kamyon kasasının içerisinde maskesiz ve sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak dizi setine getirildi. Hiçbir önlemin alınmadığı bu anlar koronavirüse davetiye çıkardığı gerekçesiyle büyük tepki çekti.