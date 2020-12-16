Show TV'de yayınlanan ekranların sevilen dizisi Çukur'un setinde yaşananlar vatandaşın tepkisine sebep oldu. Birçok figüran kamyon kasasının içerisinde maskesiz ve sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak dizi setine getirildi. Hiçbir önlemin alınmadığı bu anlar koronavirüse davetiye çıkardığı gerekçesiyle büyük tepki çekti.
Çukur’un setinde koronavirüse davetiye çıkardılar
16.12.2020 - 13:42 | Son Güncelleme: 16.12.2020 - 13:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Show TV'de yayınlanan ekranların sevilen dizisi Çukur'un setinde yaşananlar vatandaşın tepkisine sebep oldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Çukur,set,koronavirüs,
753566 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/753566.aspx
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