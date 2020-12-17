Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Atv’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman ile adından söz ettiren oyuncu Burak Özçivit örnek bir davranışa imza attı. Doğum günü yaklaşan 35 yaşındaki oyuncu sosyal medya hesabından kendisi için bir şey istemediğini, bunun yerine başlattığı kanser hastalarına destek kampanyasına yardım yapılmasını istedi.



“BAĞIŞLAR BENİ ÇOK SEVİNDİRECEK”

Instagram’dan duyuru yapan Özçivit “Sevgili ailem ve dostlarım, 24 Aralık benim doğum günüm. Sizlerden hediye ya da kutlama beklemiyorum. Sizlerden iyilik istiyorum. Türk Kanser Derneği için bir kampanya açtım” ifadelerinde bulundu. Büyük küçük fark etmeksizin yapılacak bağışların kendisini çok sevindireceğine dikkat çeken başarılı oyuncu “Kanser hastası çocuklarımızı, arkadaşlarımızı hatırlayalım ve elimizden geldiğince destek olalım” dedi.