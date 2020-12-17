2003 yılında vizyona giren ve milyonlarca hayran kitlesine ulaşan Karayip Korsanları filminde Jack Sparrow'u oynayan Depp bir sonraki filmde rol alamayacak. Serinin beş filminde oynayan başarılı oyuncuya iddiaya göre dünyaca ünlü film şirketi Disney, şiddet davası yüzünden oldukça tepkili. Şirketin, Depp’in rol teslimi için filmde kısa bir an bile gözümesine izin vermediği konuşuluyor.
Johnny Depp'e bir darbe daha!
17.12.2020 - 16:13 | Son Güncelleme: 17.12.2020 - 16:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Meslektaşı olan eski eşi Amber Heard'e şiddet uyguladığı mahkeme tarafından da kabul edilen Amerikalı oyuncu Johnny Depp'e kapılar peşpeşe kapanıyor.
Etiketler : Amber Heard,disney,jhonny depp,
753780 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/753780.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER