Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2003 yılında vizyona giren ve milyonlarca hayran kitlesine ulaşan Karayip Korsanları filminde Jack Sparrow'u oynayan Depp bir sonraki filmde rol alamayacak. Serinin beş filminde oynayan başarılı oyuncuya iddiaya göre dünyaca ünlü film şirketi Disney, şiddet davası yüzünden oldukça tepkili. Şirketin, Depp’in rol teslimi için filmde kısa bir an bile gözümesine izin vermediği konuşuluyor.