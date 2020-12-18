Noronha, geçtiğimiz aylarda Şahin’in kendisine tekme attığını öne sürmüştü. Bunun yanı sıra mahkeme kararı olmasına rağmen çocuğunu da kendisine göstermemekle tehdit ettiğini öne süren iş adamı, Şahin hakkında 1 ay uzaklaştırma kararı da aldırmıştı. Ünlü mankenin davranışlarını aynı şekilde sürdürdüğünü öne süren Noronha tedbir süresinin uzatılarak 6 aya çıkarılmasını istedi. Ancak mahkemenin aynı hareketlerine devam ettiğine ve şiddete uğrama tehlikesinin sürdüğüne yönelik bir kanaat oluşmadığından talebi reddettiği öğrenildi.