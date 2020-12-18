Noronha, geçtiğimiz aylarda Şahin’in kendisine tekme attığını öne sürmüştü. Bunun yanı sıra mahkeme kararı olmasına rağmen çocuğunu da kendisine göstermemekle tehdit ettiğini öne süren iş adamı, Şahin hakkında 1 ay uzaklaştırma kararı da aldırmıştı. Ünlü mankenin davranışlarını aynı şekilde sürdürdüğünü öne süren Noronha tedbir süresinin uzatılarak 6 aya çıkarılmasını istedi. Ancak mahkemenin aynı hareketlerine devam ettiğine ve şiddete uğrama tehlikesinin sürdüğüne yönelik bir kanaat oluşmadığından talebi reddettiği öğrenildi.
Tülin Şahin ve Pedro Noronha arasında sular durulmuyor
18.12.2020 - 12:19 | Son Güncelleme: 18.12.2020 - 12:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ünlü manken Tülin Şahin ile çocuğunun babası Portekizli işadamı Pedro Noronha arasında yaşanan gerilim hız kesmeden devam ediyor.
Etiketler : Pedro Noronha,Tülin Şahin,
753939 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/753939.aspx
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