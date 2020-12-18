Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Noronha, geçtiğimiz aylarda Şahin’in kendisine tekme attığını öne sürmüştü. Bunun yanı sıra mahkeme kararı olmasına rağmen çocuğunu da kendisine göstermemekle tehdit ettiğini öne süren iş adamı, Şahin hakkında 1 ay uzaklaştırma kararı da aldırmıştı. Ünlü mankenin davranışlarını aynı şekilde sürdürdüğünü öne süren Noronha tedbir süresinin uzatılarak 6 aya çıkarılmasını istedi. Ancak mahkemenin aynı hareketlerine devam ettiğine ve şiddete uğrama tehlikesinin sürdüğüne yönelik bir kanaat oluşmadığından talebi reddettiği öğrenildi.