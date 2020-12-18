Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Senaryosu Emre Özdür ile Başar Başaran imzası taşıyan yeni dizide ekranların iki sevilen oyuncusu Ahmet Kural ile Serkan Çayoğlu bir araya geliyor. Okuma provaları başlayan dizinin kadrosuna en son Çayoğlu'nun partneri olarak Sen Anlat Karadeniz dizisinde rol alan Gülper Özdemir'in katıldığı öğrenildi.