Senaryosu Emre Özdür ile Başar Başaran imzası taşıyan yeni dizide ekranların iki sevilen oyuncusu Ahmet Kural ile Serkan Çayoğlu bir araya geliyor. Okuma provaları başlayan dizinin kadrosuna en son Çayoğlu'nun partneri olarak Sen Anlat Karadeniz dizisinde rol alan Gülper Özdemir'in katıldığı öğrenildi.
Serkan Çayoğlu'nun yeni dizisinde partneri belli oldu
18.12.2020 - 12:59 | Son Güncelleme: 18.12.2020 - 13:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TMC Film'in TRT 1 ekranları için çekeceği "Kıbrıs" dizisinin hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor.
Etiketler : Gülper Özdemir,Serkan Çayoğlu,
753946 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/753946.aspx
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