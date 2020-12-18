Eşi Ayda Field’ın ısrarlarına dayanamayarak hastaneye kontrole gittiğini ve test yaptırdığını dile getiren 46 yaşındaki ünlü şarkıcı “Günde iki kez balık yiyordum ve doktorum şimdiye kadar gördüğüm en yüksek cıva zehirlenmesine sahipsin dedi. Cıva ve arsenik zehirlenmesinden ölmüş olabilirdim!” açıklamasında bulundu. Balık diyeti bölgesel zayıflama için tercih ediliyor.
Balık diyeti, Robbie Williams’ı zehirliyordu!
18.12.2020 - 13:07 | Son Güncelleme: 18.12.2020 - 13:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ünlü İngiliz şarkıcı Robbie Williams, balık diyetiyle formunu koruyordu. Williams kısa süre önce bu diyet sebebiyle zor günler geçirdiğini ve ölümden döndüğünü açıkladı.
Etiketler : Robbie Williams,
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