Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eşi Ayda Field’ın ısrarlarına dayanamayarak hastaneye kontrole gittiğini ve test yaptırdığını dile getiren 46 yaşındaki ünlü şarkıcı “Günde iki kez balık yiyordum ve doktorum şimdiye kadar gördüğüm en yüksek cıva zehirlenmesine sahipsin dedi. Cıva ve arsenik zehirlenmesinden ölmüş olabilirdim!” açıklamasında bulundu. Balık diyeti bölgesel zayıflama için tercih ediliyor.