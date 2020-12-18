Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

74 yaşındaki Stone bu süreçte koronavirüse yakalanmamak için aşı yaptırdığını dile getirdi. Verdiği bir demeçte Rus aşısı yaptırdığını bildiren ünlü yönetmen "İşe yarayıp yaramayacağını bilmiyorum. Ama hakkında güzel şeyler duydum" ifadesinde bulundu.