74 yaşındaki Stone bu süreçte koronavirüse yakalanmamak için aşı yaptırdığını dile getirdi. Verdiği bir demeçte Rus aşısı yaptırdığını bildiren ünlü yönetmen "İşe yarayıp yaramayacağını bilmiyorum. Ama hakkında güzel şeyler duydum" ifadesinde bulundu.
Ünlü yönetmen Oliver Stone, Rus aşısı yaptırdı
18.12.2020 - 15:43 | Son Güncelleme: 18.12.2020 - 15:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ünlü yönetmen Oliver Stone, bugünlerde bir belgesel çekimi için Rusya'da bulunuyor.
Etiketler : Oliver Stone,rus aşısı,
753975 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/753975.aspx
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