Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çift, İngiltere’de 50 bin evsiz, şiddet mağduru kadın ve öğrencilere yemek yardımında bulunmaya hazırlanıyor. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in aşçısı Stefan Pappert’ın elinden çıkacak menülerin 21-25 Aralık tarihleri arasında dağıtılacağı öğrenildi. Öte yandan ünlü çift, evlenirken de hayranlarından ve düğüne katılan davetlilerden hediye olarak yardım kuruluşlarına bağış yapmalarını isteyerek örnek bir davranışta bulunmuştu.