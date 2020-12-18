Çift, İngiltere’de 50 bin evsiz, şiddet mağduru kadın ve öğrencilere yemek yardımında bulunmaya hazırlanıyor. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in aşçısı Stefan Pappert’ın elinden çıkacak menülerin 21-25 Aralık tarihleri arasında dağıtılacağı öğrenildi. Öte yandan ünlü çift, evlenirken de hayranlarından ve düğüne katılan davetlilerden hediye olarak yardım kuruluşlarına bağış yapmalarını isteyerek örnek bir davranışta bulunmuştu.
Mesut Özil ve eşi Amine Gülşe, ihtiyaç sahiplerine umut olacak
18.12.2020 - 17:22 | Son Güncelleme: 18.12.2020 - 17:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere Premier Lig’de Arsenal forması giyen 32 yaşındaki Mesut Özil ile Amine Gülşe çifti yine ihtiyaç sahiplerine yardım için kolları sıvadı.
Etiketler : Mesut Özil,Amine Gülşe,ingiltere,
753998 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/753998.aspx
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