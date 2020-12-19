Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oyuncu Bergüzar Korel SMA hastası çocuklara yardım için mücadelesini sürdürüyor. Korel, en son dün akşam kendisi gibi oyuncu olan Hatice Şendil ile SMA tip 1 hastası 3 yaşındaki Poyraz Ali’nin tedavisi için kolları sıvadı. İkili, Instagram’dan canlı yayıp yaparak dünyanın en pahalı ilacından biri olan Zolgensma’nın parasının toplanması için bağış kampanyası başlattı. Canlı yayına Kerem Bursin, Miray Daner, Aslı Enver ve Halit Ergenç gibi birçok ünlü isim katılarak yardımda bulundu.

Canlı yayına katılarak, yardım zinciri oluşturan ikiliye teşekkür eden Acun Ilıcalı ise yaptığı bağışla gönülleri fethetti. Ünlü televizyoncu Ilıcalı, Poyraz Ali’nin tedavisine destek olabilmek için tam 250 bin TL yardımda bulunacağını bildirdi.