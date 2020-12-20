Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk, son olarak ekranların sevilen programı O Ses Türkiye’de jüri üyeliği yapıyordu. Yarışma programının bu sene koronavirüs salgınından dolayı yapılamayacağının bilgisini veren Öztürk, Türkiye’deki beyaz eşya firmalarından biriyle reklam anlaşmasına imza attı. Bir yıllık reklam kampanyası için 6 milyon TL alacağı öğrenilen Türkiye’nin sevilen isimlerinden 51 yaşındaki Öztürk, ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’nın dijital platformu Exxen için de program hazırlayacak.