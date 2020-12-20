Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk, son olarak ekranların sevilen programı O Ses Türkiye’de jüri üyeliği yapıyordu. Yarışma programının bu sene koronavirüs salgınından dolayı yapılamayacağının bilgisini veren Öztürk, Türkiye’deki beyaz eşya firmalarından biriyle reklam anlaşmasına imza attı. Bir yıllık reklam kampanyası için 6 milyon TL alacağı öğrenilen Türkiye’nin sevilen isimlerinden 51 yaşındaki Öztürk, ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’nın dijital platformu Exxen için de program hazırlayacak.
Beyazıt Öztürk'ün yeni projeden alacağı ücret dudak uçuklattı
20.12.2020 - 12:24 | Son Güncelleme: 20.12.2020 - 12:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ekranların sevilen sunucusu Beyazıt Öztürk, imza attığı yeni reklam filmi projesiyle 6 milyon TL kazanacak.
Etiketler : Beyazıt Öztürk,
754333 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/754333.aspx
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