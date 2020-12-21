Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekranların fenomen yarışması MasterChef Türkiye'nin son bölümünde Eray, Özgül ve Serhat'ın yer aldığı eleme potasında yarışmaya veda eden isim belli oldu.

ERAY YARIŞMAYA VEDA ETTİ

Önümüzdeki hafta final yapmaya hazırlanan MasterChef Türkiye'de Eray hayallerine veda ederek yarışmayı 5. olarak tamamladı. Son 4'e kalan Barbaros, Özgül, Serhat ve Emir ise artık beyaz önlükle yarışacak.

MASTERCHEF ERAY KİMDİR?

Eray Aksungur, aslen Bolulu. 23 yaşındaki yarışmacı, Mengen Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümü'nü bitirdi. İstanbul ve Bodrum'da çeşitli otellerde aşçılık yapan Aksungur, son olarak Bolu'daki bir otelde çalıştı. Final turunun ilk yarışında son ikiye kalan Aksungur, Show TV'de yayınlanan ve Danilo Zanna'nın da jüri olduğu Lezzet Akademisi yarışmasına da katılmıştı.