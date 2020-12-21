Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ölmez katıldığı bir YouTube programında özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu. 2021 yılında nikâh masasına oturacaklarını duyuran 34 yaşındaki başarılı oyuncu “Çok mutlu bir ilişkim var. Korona olmasaydı ben şimdiye evlenmiştim. Korona biterse bu yaza, bitmezse de çok az kişiyle nikâh salonuna gidip kıyarız” ifadelerini kullandı.