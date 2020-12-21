Ölmez katıldığı bir YouTube programında özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu. 2021 yılında nikâh masasına oturacaklarını duyuran 34 yaşındaki başarılı oyuncu “Çok mutlu bir ilişkim var. Korona olmasaydı ben şimdiye evlenmiştim. Korona biterse bu yaza, bitmezse de çok az kişiyle nikâh salonuna gidip kıyarız” ifadelerini kullandı.
Oyuncu Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu 2021’de 'evet' diyecek
21.12.2020 - 15:27 | Son Güncelleme: 21.12.2020 - 15:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ünlü oyuncu Taner Ölmez, geçtiğimiz haziran ayında kendisi gibi oyuncu olan Ece Çeşmioğlu ile salgın sebebiyle aile arasında yapılan sade bir törenle nişanlanmıştı.
Etiketler : Taner Ölmez,
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