Mezun olması için kalan iki dersini vermesi gereken 39 yaşındaki şarkıcı pandemi sebebiyle konserlere ara verilmesini fırsat bildi. Ünlü şarkıcının eğitimini tamamlayıp mezun olabilmek için her gün online derslere katıldığı öğrenildi.
Şarkıcı Simge, bu yıl mezun olma hedefinde
21.12.2020 - 17:29 | Son Güncelleme: 21.12.2020 - 17:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Pop müziğin sevilen isimlerin Simge Sağın, İstanbul Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi Bölümü'nde okuyordu.
Etiketler : Simge Sağın,
754605 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/754605.aspx
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