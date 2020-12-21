Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mezun olması için kalan iki dersini vermesi gereken 39 yaşındaki şarkıcı pandemi sebebiyle konserlere ara verilmesini fırsat bildi. Ünlü şarkıcının eğitimini tamamlayıp mezun olabilmek için her gün online derslere katıldığı öğrenildi.