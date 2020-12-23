Kaan Tangöze ile 2018 yılında nikâh masasına oturan şarkıcı Kıvılcım Ural, yaklaşık 7 yıl önce “Rüya Raporları” adlı albümünü piyasaya çıkarmıştı. Dokuz Sekiz Müzik ile çalışan Ural albümünün yeteri kadar tanıtılmadığını iddia ederek firmaya dava açarken, firma da imza atılan şartları yerine getirmediği iddiasıyla karşı dava açmıştı. Davayı karara bağlayan mahkeme 28 yaşındaki şarkıcıyı haksız bularak 450 bin TL tazminat ödemesine karar verdi.
Kıvılcım Ural, 450 bin TL tazminat ödeyecek
23.12.2020 - 11:38 | Son Güncelleme: 23.12.2020 - 11:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kıvılcım Ural, mahkemelik olduğu Dokuz Sekiz Müzik’e tazminat ödeyecek.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kıvılcım Ural,
754993 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/754993.aspx
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