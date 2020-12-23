Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaan Tangöze ile 2018 yılında nikâh masasına oturan şarkıcı Kıvılcım Ural, yaklaşık 7 yıl önce “Rüya Raporları” adlı albümünü piyasaya çıkarmıştı. Dokuz Sekiz Müzik ile çalışan Ural albümünün yeteri kadar tanıtılmadığını iddia ederek firmaya dava açarken, firma da imza atılan şartları yerine getirmediği iddiasıyla karşı dava açmıştı. Davayı karara bağlayan mahkeme 28 yaşındaki şarkıcıyı haksız bularak 450 bin TL tazminat ödemesine karar verdi.