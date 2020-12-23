70 yaşında hayatını kaybeden Kural için Yılmaz “Yıllardır aramız pek iyi olmasa da Orhan Kural'a çok üzüldüm. Huzur içinde yatsın sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.
Cem Yılmaz'dan Prof. Dr. Orhan Kural mesajı
23.12.2020 - 13:24 | Son Güncelleme: 23.12.2020 - 13:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Komedyen Cem Yılmaz, Prof. Dr. Orhan Kural ile yıllardır küstü. Prof. Dr. Kural’ın bugün koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede vefat etmesinin ardından Cem Yılmaz sosyal medya hesabı Twitter’dan başsağlığı mesajı yayınladı.
Etiketler : Cem Yılmaz,Orhan Kural,
755009 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/755009.aspx
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