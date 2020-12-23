Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

70 yaşında hayatını kaybeden Kural için Yılmaz “Yıllardır aramız pek iyi olmasa da Orhan Kural'a çok üzüldüm. Huzur içinde yatsın sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.