Gupse Özay ile 6 yılın ardından temmuz ayında nikâh masasına oturan oyuncu Barış Arduç, geçtiğimiz gün Etiler’de iş toplantısının ardından muhabirlerin sorularını cevapladı. Hayranlarını sevindirecek bir haber paylaşan 33 yaşındaki oyuncu "Bu sefer farklı bir karakterde göreceksiniz beni. Psikopat bir rol olmayacak" açıklamasında bulundu.
Barış Arduç’tan hayranlarına yeni proje müjdesi
23.12.2020 - 14:38 | Son Güncelleme: 23.12.2020 - 14:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Oyuncu Barış Arduç yeni dizi haberini paylaşırken hayranlarının kendisini farklı bir rolde göreceğine dikkat çekti.
Etiketler : Barış Arduç,
755021 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/755021.aspx
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