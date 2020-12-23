Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gupse Özay ile 6 yılın ardından temmuz ayında nikâh masasına oturan oyuncu Barış Arduç, geçtiğimiz gün Etiler’de iş toplantısının ardından muhabirlerin sorularını cevapladı. Hayranlarını sevindirecek bir haber paylaşan 33 yaşındaki oyuncu "Bu sefer farklı bir karakterde göreceksiniz beni. Psikopat bir rol olmayacak" açıklamasında bulundu.