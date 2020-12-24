Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal medya hesabı Instagram’dan nikâhtan kareleri sevenleriyle paylaşan 35 yaşındaki Kemer “Şimdilik fotoğraflarda eksikler çok… Pandemi yüzünden sadece aile olabildi. Canımın yarısı çok dostum yoktu… Cidden kalbimin bir parçası olan çok eksik… Ama havalar güzelleşip kimseyi riske etmeyeceğimiz günleri bekliyoruz ne yapalım? Sağlık her şeyden önce…” ifadesine yer verdi.