Sosyal medya hesabı Instagram’dan nikâhtan kareleri sevenleriyle paylaşan 35 yaşındaki Kemer “Şimdilik fotoğraflarda eksikler çok… Pandemi yüzünden sadece aile olabildi. Canımın yarısı çok dostum yoktu… Cidden kalbimin bir parçası olan çok eksik… Ama havalar güzelleşip kimseyi riske etmeyeceğimiz günleri bekliyoruz ne yapalım? Sağlık her şeyden önce…” ifadesine yer verdi.
Hepsi grubunun solisti Cemre Kemer evlendi
24.12.2020 - 13:50 | Son Güncelleme: 24.12.2020 - 14:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hepsi Grubu ile tanınan Cemre Kemer, sevgilisi Emre Medina ile dün sade bir törenle dünyaevine girdi.
Etiketler : Cemre Kemer,
755212 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/755212.aspx
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