Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rüyalarda Buluşuruz, İsimsizler, Aşk Yeniden gibi dizilerde oynayan, Acun Ilıcalı’nın programı Survivor 2020’de ise geniş bir hayran kitlesi kazanan oyuncu Mert Öcal sevilen dizide rol alacak.