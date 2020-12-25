Rüyalarda Buluşuruz, İsimsizler, Aşk Yeniden gibi dizilerde oynayan, Acun Ilıcalı’nın programı Survivor 2020’de ise geniş bir hayran kitlesi kazanan oyuncu Mert Öcal sevilen dizide rol alacak.
Mert Öcal 'Sen Çal Kapımı' dizisine dahil oldu
25.12.2020 - 16:16 | Son Güncelleme: 25.12.2020 - 16:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başrollerini Hande Erçel ve Kerem Bursin’in paylaştığı Sen Çal Kapımı kadrosuna yeni bir oyuncu katıldı.
Etiketler : Sen Çal Kapımı,Mert Öcal,
755434 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/755434.aspx
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