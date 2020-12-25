Senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt'un yazdığı dizinin bu akşamki bölümünde Ufak Tefek Cinayetler dizisiyle adından söz ettiren Aslıhan Gürbüz ile Bülent Seyran izleyiciyle buluşacak.
Kırmızı Oda’ya iki yeni sürpriz isim
25.12.2020 - 16:58 | Son Güncelleme: 25.12.2020 - 17:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yayınlandığı ilk günden bu yana geniş bir hayran kitlesine ulaşan TV8’in sevilen dizisi Kırmızı Oda’ya senaryo gereği sık sık ünlü oyuncular konuk oluyor.
Etiketler : Kırmızı Oda,
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