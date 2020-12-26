Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın yeni dijital yayın platformu Exxen'de program yapacağını sosyal medya hesabı Instagram’dan duyuran Doğulu, dün Doya Doya Moda’ya veda etti. Doğulu, duygusal bir veda konuşması yaparken diğer jüri üyeleri Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez ve Seray Sever ile yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu.
Kemal Doğulu’dan Doya Doya Moda’ya duygusal veda
26.12.2020 - 11:49 | Son Güncelleme: 26.12.2020 - 11:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TV8 ekranlarının sevilen programı Doya Doya Moda'nın uzun süredir sunuculuğunu üstlenen Kemal Doğulu programdan ayrılıyor.
Etiketler : Kemal Doğulu,
755583 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/755583.aspx
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