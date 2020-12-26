Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın yeni dijital yayın platformu Exxen'de program yapacağını sosyal medya hesabı Instagram’dan duyuran Doğulu, dün Doya Doya Moda’ya veda etti. Doğulu, duygusal bir veda konuşması yaparken diğer jüri üyeleri Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez ve Seray Sever ile yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu.