Birçok ünlü ismin desteğini esirgemediği kampanyaya bir yardım eli de oyuncu Furkan Palalı’dan geldi. Palalı, yayında iki çocuğun tedavi masrafları için imzalı Fenerbahçe formasını açık artırmayla satışa sunacağını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından ünlü oyuncu önceki gün yine Instagram hesabından konuyla ilgili video paylaşarak açık artırmayı başlattığını duyurdu.
Furkan Palalı’nın imzalı forması SMA hastaları için açık artırmada
26.12.2020 - 12:20 | Son Güncelleme: 26.12.2020 - 12:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Oyuncu Bergüzar Korel ile Hatice Şendil SMA hastası çocuklara destek olmak adına geçtiğimiz günlerde Instagram’dan canlı yayınla bağış kampanyası başlatmışlardı.
Etiketler : Furkan Palalı,SMA,imzalı forma,
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