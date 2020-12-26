Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birçok ünlü ismin desteğini esirgemediği kampanyaya bir yardım eli de oyuncu Furkan Palalı’dan geldi. Palalı, yayında iki çocuğun tedavi masrafları için imzalı Fenerbahçe formasını açık artırmayla satışa sunacağını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından ünlü oyuncu önceki gün yine Instagram hesabından konuyla ilgili video paylaşarak açık artırmayı başlattığını duyurdu.