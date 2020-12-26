Exxen’in projelerinden biri de Acun Ilıcalı, Alp Kırşan ve Esra Eron'un yer alacağı 'Sürprizimiz var' olacak. Exxen’in Twitter hesabından yapılan programla ilgili duyuruda “Hayallerine kavuşmak isteyenler için #SürprizimizVar. Acun Ilıcalı ve ekibi hayallerine dokunacak, bu programda herkes çok mutlu olacak!’ ifadelerine yer verildi. Exxen 1 Ocak’ta izleyicisiyle buluşacak.