Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Exxen’in projelerinden biri de Acun Ilıcalı, Alp Kırşan ve Esra Eron'un yer alacağı 'Sürprizimiz var' olacak. Exxen’in Twitter hesabından yapılan programla ilgili duyuruda “Hayallerine kavuşmak isteyenler için #SürprizimizVar. Acun Ilıcalı ve ekibi hayallerine dokunacak, bu programda herkes çok mutlu olacak!’ ifadelerine yer verildi. Exxen 1 Ocak’ta izleyicisiyle buluşacak.