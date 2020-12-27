Taşların yerinden oynayacağı yeni bölüme çektiği YouTube videolarıyla tanınan Chaby konuk olarak renk katacak.
Menajerimi Ara’ya yeni bir isim konuk oluyor
27.12.2020 - 15:24 | Son Güncelleme: 27.12.2020 - 15:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Star TV'nin Ay Yapım imzalı sevilen dizisi Menajerimi Ara’nın bu akşam ekrana gelecek bölümünde yeni bir konuk oyuncu izleyiciyle buluşacak.
Etiketler : Chanby,Menajerimi Ara,
755829 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/755829.aspx
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