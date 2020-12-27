Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrolünü paylaştığı Sen Çal Kapımı dizisinin kadrosuna geçtiğimiz günlerde Kaan Urgancıoğlu ile Mert Öcal dahil olmuştu. Sosyal medyada çok konuşulan dizinin sahne arkasında ise önemli bir ayrılık yaşandı. Dizinin senaristi Ayşe Üner Kutlu projeyi bıraktığını sosyal medya hesabı Twitter üzerinden takipçileriyle paylaşarak “Bu gece itibariyle ekibimle SÇK'ya veda ediyoruz” dedi. Yapımcı Asena Bülbüloğlu olmak üzere tüm ekibe teşekkür eden Kutlu “SÇK fandomun parçası olmaya ve izlemeye devam edeceğiz. Yeni hikâyelerde buluşmak üzere” ifadelerine yer verdi.