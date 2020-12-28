Daha önce Canım Ailem, Kocan Kadar Konuş, Maide’nin Altın Günü gibi dizi ve filmlerde rol alan 37 yaşındaki başarılı oyuncuya son olarak bir reklam filmi teklifi geldi. Ancak Mola, dizinin yoğun set programı sebebiyle 2 milyon TL'lik teklife olumsuz yanıt verdi.
Ezgi Mola, 2 milyon TL’lik teklifi reddetti
28.12.2020 - 13:40 | Son Güncelleme: 28.12.2020 - 13:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TRT1'in büyük ses getiren yapımlarından Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye karakterini oynayan Ezgi Mola’ya teklif yağıyor.
Etiketler : Ezgi Mola,
756027 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/756027.aspx
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