Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Daha önce Canım Ailem, Kocan Kadar Konuş, Maide’nin Altın Günü gibi dizi ve filmlerde rol alan 37 yaşındaki başarılı oyuncuya son olarak bir reklam filmi teklifi geldi. Ancak Mola, dizinin yoğun set programı sebebiyle 2 milyon TL'lik teklife olumsuz yanıt verdi.