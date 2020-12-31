Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Rasim Öztekin’in ağabeyi Bülent Özker hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya uygulaması olan Instagram üzerinden sevenlerine duyuran usta sanatçı "Sevgili abimi sonsuza uğurladık. Artık abimsizim. Nurlar içinde yatsın" ifadelerine yer verdi. Öztekin’e takipçilerinden de birçok taziye mesajı geldi.
Usta oyuncu Rasim Öztekin’in acı kaybı: ‘Artık abimsizim’
31.12.2020 - 13:25 | Son Güncelleme: 31.12.2020 - 13:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ünlü oyuncu Rasim Öztekin’in ağabeyi hayatını kaybetti
Etiketler : rasim öztekin,
756650 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/756650.aspx
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