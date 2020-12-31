Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Rasim Öztekin’in ağabeyi Bülent Özker hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya uygulaması olan Instagram üzerinden sevenlerine duyuran usta sanatçı "Sevgili abimi sonsuza uğurladık. Artık abimsizim. Nurlar içinde yatsın" ifadelerine yer verdi. Öztekin’e takipçilerinden de birçok taziye mesajı geldi.