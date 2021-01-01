Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü müzisyen dün akşam saat 21.00’de Dr. Mehtap Altınöz ile Instagram üzerinden canlı konser etkinliği düzenledi. Sosyal medya hesabında yaklaşık bir milyon takipçisi bulunan Adrian’ın konser gelirinin bir kısmı SMA’lı çocuklarının tedavisi için kullanılacak. Konser kaydını profilinde de paylaşan 40 yaşındaki Adrian “SMA hastası bebekler için bağışta bulunan tüm dostlara teşekkürler. Salı gününe kadar siz de bağışta bulunabilirsiniz...” açıklamasında bulundu.